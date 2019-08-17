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Новости Одессы и Одесской области

Гуманная борьба с бездомными собаками: в Одесской области стерилизуют животных

Гуманная борьба с бездомными собаками: в Одесской области стерилизуют животных

В Белгороде-Днестровском организация «4 лапы Украина» проводит стерилизацию бездомных животных, чтобы контролировать их популяцию.

Как сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровского городского совета, за три дня пребывания в Белгороде-Днестровском уже простерилизовано и вакцинировано более 30 животных. Специалисты будут работать в городе две недели.

В 2017 году город уже обращался в «4 лапы», и волонтеры в течение трех недель простерилизовали более 300 бродячих собак. Местные жители могли узнать таких животных по специальной цветной клипсе.

После неоднократных обращений граждан и досадных случаев нападений уличных псов на жителей города власти опять обратились за помощью в эту организацию. Специалистам создали все необходимые условия и предоставили помещение.

Эффект и результат стерилизации будет заметен через время. Главное, что животные не будут размножаться и постепенно перестанут представлять угрозу для людей.

Жители города могут подать заявки по локализации бродячих животных по телефонам: (04849) 3-33-33 и 067-333-06-23. Представители организации приедут ловить собак (или кошек), проведут их стерилизацию и вакцинацию и через сутки вернут на место.

Фото: пресс-служба Белгород-Днестровского горсовета

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