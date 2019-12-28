Грузинський прапор та алфавіт: на Одещині винороби видавали українське вино за грузинське

Про це повідомляє пресслуужба Антимонопольного комітету України.

Вина з сонячної Грузії вже давно є популярними в Україні, складаючи гідну конкуренцію іншим іноземним та національним виробникам напоїв з винограду. Настільки популярними, що деякі українські винороби почали позначати свою продукцію в спосіб, який вказує на походження вина нібито з Грузії.

Саме так вчинили АТ «Коблево» з Миколаївщини, СП «АКВАВІНТЕКС» та ПРаТ «Одесавинпром» з Одещини.

Компанії оформлюють пляшки етикетками із елементами грузинського прапора, написами літерами грузинського алфавіту, зображенням карти Республіки Грузія, чоловіка у грузинському національному костюмі тощо. Назви напоїв також недвозначно пов’язують їх з Кавказом. Насамкінець, саме ці елементи оформлення є домінуючими, в той час як інформація про українського виробника напою – маленькими літерами.

Рекомендації Комітету виноробам:

Вжити заходів щодо недопущення поширення на етикетках та контретикетках вина позначень, які можуть свідчити та бути сприйнятими як інформація про походження цього напою. Про результати розгляду повідомити АМКУ в 10-деннний термін.

Фото: АМКУ

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