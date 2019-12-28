fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Грузинський прапор та алфавіт: на Одещині винороби видавали українське вино за грузинське

Грузинський прапор та алфавіт: на Одещині винороби видавали українське вино за грузинське

Назви напоїв також недвозначно пов’язують їх з Кавказом.

Про це повідомляє пресслуужба Антимонопольного комітету України.

Вина з сонячної Грузії вже давно є популярними в Україні, складаючи гідну конкуренцію іншим іноземним та національним виробникам напоїв з винограду. Настільки популярними, що деякі українські винороби почали позначати свою продукцію в спосіб, який вказує на походження вина нібито з Грузії.

Саме так вчинили АТ «Коблево» з Миколаївщини, СП «АКВАВІНТЕКС» та ПРаТ «Одесавинпром» з Одещини.

Компанії оформлюють пляшки етикетками із елементами грузинського прапора, написами літерами грузинського алфавіту, зображенням карти Республіки Грузія, чоловіка у грузинському національному костюмі тощо. Назви напоїв також недвозначно пов’язують їх з Кавказом. Насамкінець, саме ці елементи оформлення є домінуючими, в той час як інформація про українського виробника напою – маленькими літерами.

Рекомендації Комітету виноробам:

Вжити заходів щодо недопущення поширення на етикетках та контретикетках вина позначень, які можуть свідчити та бути сприйнятими як інформація про походження цього напою. Про результати розгляду повідомити АМКУ в 10-деннний термін.

"Грузинське" вино

“Грузинське” вино

Фото: АМКУ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить