«Гроші на ЗСУ»: одесситы отметили последний день лета традиционной акцией в поддержку наших военных (фоторепортаж)

Сегодня, 31 августа, в последнюю субботу лета, неравнодушные одесситы традиционно вышли на акцию «Гроші на ЗСУ», чтобы напомнить местным властям, что во время войны нужно тратить бюджетные средства на армию, а не сомнительные тендеры.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».
28 августа исполнится ровно год с начала еженедельной акции протеста у одесской мэрии. Ее инициировала известная волонтер, глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.
И несмотря на то, что чиновники долгое время игнорировали участников мероприятия, все же определенных успехов им удалось достичь. И прекращать пикетирование мэрии они пока что не собираются, поскольку уверены: власть недостаточно делает для наших защитников.
Больше подробностей – в материале «Одесской жизни» «Деньги на ВСУ»: уже год каждую субботу одесситы пикетируют одесскую мэрию.
А как проходила сегодняшняя акция – смотрите на фото:
Фото Светланы Королевой