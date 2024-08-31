«Гроші на ЗСУ»: одесситы отметили последний день лета традиционной акцией в поддержку наших военных (фоторепортаж)

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».

28 августа исполнится ровно год с начала еженедельной акции протеста у одесской мэрии. Ее инициировала известная волонтер, глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

И несмотря на то, что чиновники долгое время игнорировали участников мероприятия, все же определенных успехов им удалось достичь. И прекращать пикетирование мэрии они пока что не собираются, поскольку уверены: власть недостаточно делает для наших защитников.

Больше подробностей – в материале «Одесской жизни» «Деньги на ВСУ»: уже год каждую субботу одесситы пикетируют одесскую мэрию.

А как проходила сегодняшняя акция – смотрите на фото:

Фото Светланы Королевой