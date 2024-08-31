«Гроші на ЗСУ»: одесити відзначили останній день літа традиційною акцією на підтримку наших військових (фоторепортаж)

В Одесі зачиняється найбільший сервісний центр МВС (МРЕВ) Відсьогодні, 31 серпня 2024 року, в Одесі припиняє роботу сервісний центр МВС (колишній МРЕВ), розташований за адресою вул. Аеропортівська, 27/1. Про причини цього і де можна буде отримати послуги і здати на права, читайте в публікації “Одеського Життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі тимчасово змінили маршрут автобусу Цими вихідними, суботу 31 серпня і неділю 1 вересня, Одеса зустрічає учасників велосипедного напівмарафону. В зв’язку з цим будуть змінені маршрути частини громадського транспорту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Паралімпіада-2024: українці завоювали чотири медалі Збірна України продовжує поповнювати свою скарбничку з медалями на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Дві срібні та дві бронзові медалі завоювали наші плавці в перший день змагань. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ