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«Гроші на ЗСУ»: одесити відзначили останній день літа традиційною акцією на підтримку наших військових (фоторепортаж)

«Гроші на ЗСУ»: одесити відзначили останній день літа традиційною акцією на підтримку наших військових (фоторепортаж)

Сьогодні, 31 серпня, в останню суботу літа небайдужі одесити традиційно вийшли на акцію «Гроші на ЗСУ», щоб нагадати місцевій владі, що під час війни треба витрачати бюджетні кошти на армію, а не сумнівні тендери.

Про це повідомляє Телеграм-канал “Одеське життя”.

28 серпня виповниться рівно рік від початку щотижневої акції протесту в одеській мерії. Її ініціювала відома волонтерка, голова БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

І незважаючи на те, що чиновники довгий час ігнорували учасників заходу, все ж таки певних успіхів їм вдалося досягти. І припиняти пікетування мерії вони поки не збираються, оскільки впевнені: влада недостатньо робить для наших захисників.

Більше подробиць – у матеріалі «Одеського життя» «Гроші на ЗСУ»: вже рік щосуботи одесити пікетують одеську мерію

А як проходила сьогоднішня акція – дивіться на фото:

Акція в Одесі 3 серпня 2024-2

Акція в Одесі 3 серпня 2024-3

Акція в Одесі 3 серпня 2024-4

Акція в Одесі 3 серпня 2024-5

Акція в Одесі 3 серпня 2024-6

Акція в Одесі 3 серпня 2024-7

Фото Світлани Корольової

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