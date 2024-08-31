«Гроші на ЗСУ»: одесити відзначили останній день літа традиційною акцією на підтримку наших військових (фоторепортаж)

Сьогодні, 31 серпня, в останню суботу літа небайдужі одесити традиційно вийшли на акцію «Гроші на ЗСУ», щоб нагадати місцевій владі, що під час війни треба витрачати бюджетні кошти на армію, а не сумнівні тендери.
Про це повідомляє Телеграм-канал “Одеське життя”.
28 серпня виповниться рівно рік від початку щотижневої акції протесту в одеській мерії. Її ініціювала відома волонтерка, голова БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.
І незважаючи на те, що чиновники довгий час ігнорували учасників заходу, все ж таки певних успіхів їм вдалося досягти. І припиняти пікетування мерії вони поки не збираються, оскільки впевнені: влада недостатньо робить для наших захисників.
Більше подробиць – у матеріалі «Одеського життя» «Гроші на ЗСУ»: вже рік щосуботи одесити пікетують одеську мерію
А як проходила сьогоднішня акція – дивіться на фото:
Фото Світлани Корольової