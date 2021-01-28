Грипп в Одессе: уровень заболеваемости все ниже

На прошедшей неделе в Одессе сохранилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом, информирует Одесский областной лабораторный центр.

Так, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе снизилась на 4,1% и составила 2405 случаев, из которых 50,7% – дети в возрасте до 17 лет.

В лабцентре отмечают, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе соответствует сезонному уровню и находится значительно ниже эпидемического порога.

Кроме того, заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошедшей неделе снизилась на 23,6%, по сравнению с предыдущей неделей, и составила 29 случаев. 72,4% заболевших – дети.

Вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции регистрировались единичными случаями. Случаи дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита не зарегистрированы.

Напомним, неделей ранее заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе снизилась на 3,1% и составила 2507 случаев, из которых 50% – дети.