Новости Одессы и Одесской области

Грипп в Одессе: уровень заболеваемости все ниже

Грипп в Одессе: уровень заболеваемости все ниже

На прошедшей неделе в Одессе сохранилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом, информирует Одесский областной лабораторный центр.

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Так, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе снизилась на 4,1% и составила 2405 случаев, из которых 50,7% – дети в возрасте до 17 лет.

В лабцентре отмечают, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе соответствует сезонному уровню и находится значительно ниже эпидемического порога.

Кроме того, заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошедшей неделе снизилась на 23,6%, по сравнению с предыдущей неделей, и составила 29 случаев. 72,4% заболевших – дети.

Вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции регистрировались единичными случаями. Случаи дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита не зарегистрированы.

Напомним, неделей ранее заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе снизилась на 3,1% и составила 2507 случаев, из которых 50% – дети.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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