В Одессе снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

На минувшей неделе в Одессе заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжила снижаться.

Так, по данным Одесского областного лабораторного центра, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе снизилась на 3,1% и составила 2507 случаев, из которых 50% – дети в возрасте до 17 лет.

Таким образом, отмечают в лабцентре, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе соответствует сезонному уровню и находится значительно ниже эпидемического порога.

Помимо этого, заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошедшей неделе снизилась на 15,6%, по сравнению с предыдущей неделей, и составила 38 случаев. 71,1% заболевших – дети.

Вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции регистрировались единичными случаями. Случаи дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита не зарегистрированы.