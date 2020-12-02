Грипп и ОРВИ: в Одесской области превышен эпидемический порог

В Одесской области эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 10%.

Об этом сообщили в Одесском областном лабораторном центре Минздрава.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошлой неделе в целом составил 15,6%, а среди детей – почти на 30%.

Сейчас в области на 100 тысяч населения гриппом и ОРВИ болеют 564 человека. Дети до 17 лет составляют 51% из их числа. На минувшей неделе с гриппом и ОРВИ в медучреждения попали 562 пациента, что составляет 4,2% от общего числа больных. Более 60% от них – взрослые.

ОРВИ начала активизироваться в Одессе, Измаиле, а также в Ананьевском, Арцизском, Ивановском, Любашевском и Ренийском районах.

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