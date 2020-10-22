Как и когда в Одессе прививаться от гриппа: подробные рекомендации и цены на вакцины 

В Украине продолжается пандемия коронавируса. При этом сезонную вспышку гриппа никто не отменяет. Так что количество больных ОРВИ будет только увеличиваться. Врачи, как и раньше, советуют делать прививки, чтобы обезопасить себя от вируса. «Одесская жизнь» выясняла, какие штаммы гриппа ожидаются и как пройти вакцинацию.

Надо ли делать прививку?

В прошлом эпидсезоне, с октября по май, по данным Центра общественного здоровья Украины, гриппом и ОРВИ переболело 490 тысяч человек. При этом вакцинировались только 238079 человек, а это всего 0,6% населения. Это достаточно низкий показатель по стране. В свою очередь медики утверждают, что лучшая профилактика гриппа — это вакцинация. Проходить ее нужно каждый год, так как вирус постоянно мутирует и, соответственно, ежегодно обновляется состав вакцин.

Когда нужно прививаться?

В МОЗ рекомендуют делать прививку перед началом циркуляции вирусов гриппа, чтобы образовались иммунитет и достаточное количество антител. Оптимальное время для этой процедуры — вторая половина октября и ноябрь. Однако вакцинироваться можно и во время вспышки гриппа.

Как пройти вакцинацию?

Чтобы вакцинироваться от гриппа, необходимо записаться на прием к семейному врачу или педиатру — если речь идет о ребенке.

Доктор должен осмотреть пациента и выяснить, нет ли противопоказаний к вакцинации. Если состояние здоровья позволяет, то вам сделают прививку.

Важно! Между покупкой вакцины и самой прививкой должно пройти не более двух часов, иначе препарат может потерять свои качества. Поэтому необходимо сохранить чек для определения точной даты и времени приобретения вакцины.

Также очень важно при транспортировке вакцины из аптеки в прививочный кабинет соблюдать температурный режим — она должна находиться в холоде. Для этого используют специальную сумку-холодильник. Ее можно взять под залог в аптеке (около 200 грн.)

Сколько стоит вакцина от гриппа?

Так как вакцинация от гриппа не входит в Национальный календарь прививок Украины, то вакцину приобретают за свой счет.

Цена колеблется от 250 до 350 грн. По информации КП «Одесфарм», в одесских аптеках вакцины ожидают в ближайшее время — пока их еще в продаже нет.

Вместе с тем вакцинироваться можно и сейчас, но это будет довольно затратно. Прививку от гриппа в Одессе сегодня делают только в одной частной клинике – в «Интосане» препаратом «Инфлювак». Стоит это для взрослых — 400 гривен, для детей — 600 гривен.

Плюс цена самой вакцины — 350 гривен. Итого: 750-950 гривен за прививку.

Какие прививки будут в продаже?

В эпидсезоне 2020-2021 в Украину официально поставят всего 665 тысяч доз:

500000 — «Ваксигрип Тетра» («Санофи Пастер», Франция);

45000 — «Инфлювак («Абботт Биолоджикалз Б.В.», Нидерланды);

120000 — «Джис Флю» («Грин Кросс Корпорейшн», Южная Корея).

Все эти препараты проверяют Гослекслужба Украины и Лаборатория по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов.

Какие штаммы гриппа ожидаются в эпидсезоне 2020-2021?

Как прогнозируют во Всемирной организации здравоохранения, в этом эпидсезоне украинцам будут угрожать сразу четыре вируса гриппа:

штамм типа А Guangdong Maonan (H1N1);

штамм типа А Hong Kong (H3N2);

штамм типа В Washington (B / Victoria lineage);

штамм типа В Phuket (B / Yamagata lineage).

По данным Одесского областного центра общественного здоровья, с В Phuket мы уже встречались, а вот три других штамма будут для нас новыми.

Что с вакциной от коронавируса?

По данным Всемирной организации здравоохранения, к началу октября в мире начали тестирование безопасности 42 вакцин против COVID-19 на людях. Еще 151 препарат находится на стадии доклинических испытаний.

По самым оптимистичным прогнозам, вакцина против коронавируса для массового использования появится в Украине не раньше марта 2021 года. Страна сможет получить вакцины для 20% населения. Это 8 миллионов человек. В первую очередь вакцинацию пройдут медработники, люди из групп риска и педагоги.

Кстати

Прививка от гриппа не дает человеку 100%-ной защиты от болезни, но помогает избежать осложнений и облегчает общее течение болезни.

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