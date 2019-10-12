История Одессы: как проходила первая перепись населения

В октябре 1795 года по инициативе Иосифа Дерибаса началась первая перепись населения в истории Одессы. Провести это мероприятие вице-адмирал поручил секунд-майору Кирьякову — первому полицмейстеру новорожденного города. По итогам переписи, как пишет Патриция Херлихи, выяснилось, что в Одессе проживало 1679 мещан, 146 купцов, 240 евреев, 224 греков и 60 болгар.

Прошло немногим больше года, и городские власти затеяли еще одну перепись одесситов. По данным на 28 января 1797 года в Одессе проживало уже 3455 душ, среди которых было много маргиналов — людей без документов и определенного места жительства.

Город стремительно рос, появлялись новые возможности для ведения бизнеса, что способствовало увеличению населения. Поэтому в 1835 году было решено создать статистический комитет, в обязанности которого входили бы сбор и обработка сведений о количестве жителей города и края.

Зимой 1892 года в градоначальстве решили еще раз пересчитать одесситов, подойдя к этому дело более серьезно, на основании опыта европейских коллег. На вооружение взяли «саксонский метод», который позволял провести подсчет на тот момент наиболее точно.

Из горожан выбрали так называемых счетчиков, которые должны были выполнять свою миссию добровольно и бесплатно. За несколько дней до начала переписи счетчики прошли по дворам и раздали домовладельцам и главам семейств специальные опросные листы. В назначенный день счетчики снова обошли жителей города и собрали заполненные карточки, которые затем передали в статистический комитет.

К 13 декабря 1892 года была собрана вся информация, а уже на следующий день можно было судить о результатах переписи. Как оказалось, в городе проживали 336 тысяч человек, в то время как до начала переписи одесситов значилось только 310 тысяч.

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