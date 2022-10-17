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Грабитель, фото которого распространила одесская полиция, задержан

Грабитель, фото которого распространила одесская полиция, задержан

Полицейские задержали 23-летнего мужчину, разыскиваемого за ограбление одесситки. Подозреваемый скрывался в Татарбунарах.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Злоумышленник ограбил женщину 5 сентября на улице Сегедской в ​​городе Одессе. Он среди бела дня вырвал из рук 35-летней горожанки сумку, в которой находились 450 евро и 2000 гривен.

Правоохранители задержали правонарушителя и установили, что полученные преступным путем деньги он потратил.

Подозреваемого обвиняют в ограблении, совершенном в условиях военного положения. Это преступление предусмотрено ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что полиция просит помощи в  розыске мужчины, подозреваемого в грабеже и публиковала его фото.

подозревается в ограблении

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Редакция ПРОФИЛЬ

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