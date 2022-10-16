Полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в ограблении (фото)

Одесская полиция просит помощи устанолении личности и местонахождении мужчины, которого подозревают в совершении ограбления женщины 5 сентября этого года на улице Сегедской.

Сотрудники отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 устанавливают личность и местонахождение мужчины, обоснованно подозреваемого в совершении ограбления женщины 5 сентября текущего года примерно в 14 часов по улице Сегедской в ​​г. Одессе.

Приметы мужчины: худощавого телосложения, на руке имеет татуировка.

Уважаемые граждане! Просим всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемом, сообщить в территориальный отдел полиции по телефону: (048) 779 49 67 или на спецлинию «102»,

— сказано сообщении полиции.