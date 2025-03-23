Астрономы зафиксировали солнечную вспышку класса M1.2, которая произошла 21 марта, и теперь прогнозируют сильную магнитную бурю на Земле. Несмотря на умеренную мощность вспышки, она привела к дестабилизации крупного протуберанца — плотного сгустка солнечной плазмы, который направился в сторону нашей планеты. По расчётам учёных, этот протуберанец достигнет Земли 23 марта, вызвав магнитную бурю уровня G3.

Магнитные бури уровня G3 считаются достаточно серьезными и могут повлиять на самочувствие метеочувствительных людей, вызывая головные боли, перепады давления и нарушения сна.

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Как защитить себя во время магнитных бурь

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