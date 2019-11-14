Приходите попрощаться: в Одессе теперь можно попасть в одно из самых мистических зданий (фото)

Это и в самом деле одно из самых мистических зданий города. То-то ходили слухи, что будет здесь когда-нибудь наш собственный замок привидений. Туда еще недавно практически невозможно было попасть. Теперь можно прийти и полюбоваться. Заодно попрощаться.

Входите — открыто

В мае этого года «Одесская жизнь» рассказывала об этой таинственной заброшке, часть которой выходит на Ланжероновский спуск. На спуске ведутся работы. Официально, как значится на плакате, здесь укрепляют склоны. Впрочем, этим летом здесь возникло несколько скандалов по поводу строительства «будущих апартаментов».

Между тем, именно на Ланжероновском спуске находится та самая «маленькая железная дверь в стене», которая и ведет нас к старым-старым архитектурным останкам, покрытым флером таинства, мистики и всего подобного. Так вот, сейчас дверь не забита наглухо, как еще было совсем недавно, пусть с трудом, но открывается. Так мы оказались внутри.

Добывая в мае информацию по нашему «замку привидений», пришлось воспользоваться фотографиями, любезно предоставленными краеведом, геологом, педагогом Дмитрием Ждановым и геологом, знатоком одесских катакомб Константином Прониным. Теперь есть и собственные.

Необыкновенное место

Это и в самом деле необыкновенное место. Напомним, как рассказал Дмитрий Жданов, первой завесу его таинства приоткрыла краевед Татьяна Донцова. По наиболее распространенной версии, оно считалось мечетью. А все потому, что рядом с ним было помещение, предназначенное для паломников-мусульман, которые несколько раз в день рядом с этим зданием совершали намаз. Однако истинная история здания совсем другая. Этот «замок», как очень хочется его назвать сегодня, после посещения заброшки — складские помещения, принадлежавшие Гагариным.

Они расположены на склоне так, что с одной стороны у здания три этажа, а с другой — только два. И еще: в свое время оно было вычеркнуто из реестра культурного наследия. Вероятно, по причине ветхости.

Старые склады слишком долго ждали своей участи, и, вероятно, по причине того, что в них, в отличие от дня сегодняшнего, попасть было очень сложно, все же сохранились. Нет, не целиком, конечно, а лишь тем, что от них осталось. Но и осталось немало — судите сами по нашим фото.

Бродить здесь страшновато. Но где еще вы сможете оказаться в центре города с ощущением, что попали в иную реальность?! Я не призываю вас туда «соваться», тем паче, что благодаря тому, что место стало «проникаемым», уже появились и следы пребывания людей — тут вам и место для костра, и даже пакет с углем, не говоря уже о пустых бутылках.

Обойдемся без привидений

Впрочем, пройдя через все эти «замковые» красоты, наткнулись мы и на чью-то «резиденцию», и даже полюбовались одной из стен Литературного музея с необычной точки.

Да, красота, готовое место для съемок исторического фильма. Между тем, тщательно фотографировать это место приходится и по причине прощания с ним. Нет, судя по всему, никакого замка привидений на радость одесситам и туристам здесь не будет. По информации «Думской», именно здесь «вместо руин складов XIX века хотят возвести пятиэтажный отель апартаментного типа, а ниже, на Таможенной площади, появится торгово-развлекательный центр «Портико Молл» — с выходом на Приморский бульвар».

Я вот думаю: не в связи с этим ли открыта теперь та самая маленькая железная дверь на Ланжероновском спуске? Может, нам и в самом деле предоставили возможность насладиться напоследок видами этой уникальной в своем роде старины?

Ну, а без замковых привидений мы уж как-нибудь обойдемся… ХХI на дворе.

Фото автора

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