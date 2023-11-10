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Город Снигиревка на Николаевщине празднует год освобождения от российских оккупантов (видео)

Город Снигиревка на Николаевщине празднует год освобождения от российских оккупантов (видео)

В Николаевской области сегодня, 10 ноября 2023 года, отмечают День освобождения Снигиревки от российских оккупантов. Город 8 месяцев – 236 дней – был в оккупации.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Именно в этот день в 2022 году на центральной площади города бойцы 131-го отдельного разведывательного батальона подняли государственный флаг Украины.

По воспоминаниям военных, освобождавших город, радости местных жителей не было предела. Люди были счастливы видеть украинских военных в родном городе и встречали их со слезами радости. Люди дождались ВСУ и плакали от счастья быть свободными на своей земле.

Кроме Снигиревки в тот день был освобожден еще ряд населенных пунктов Снигиревской громады. Но этот день навеки войдет в историю счастливых страниц города и громады. Тысячи жителей громады смогли вернуться в родные дома.

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За время оккупации и вражеских обстрелов на территории громады почти 2000 частных домовладений, 45 многоэтажных домов, более 20 учебных заведений, 6 мостов, из которых 5 автомобильных, были разрушены.

Также рашисты после себя оставили десятки тысяч мин в окрестностях населенных пунктов. Саперы, рискуя своей жизнью, в течение всего времени после деоккупации продолжают находить минные ловушки.

Но через год город восстанавливается — вернули свет и водоснабжение, которое отсутствовало почти весь период оккупации. Отстраиваются мосты, дома.

Маленькие жительницы Снигиревки, пережившие восьмимесячную российскую оккупацию, рассказали стихотворение для военных «Молитва за солдата».

В этот день военные и жители Снигиревской громады чествуют минутой молчания павших героев, которые не вернулись с поля боя, но ценой собственной жизни приближали освобождение от оккупации.

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