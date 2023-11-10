Місто Снігурівка на Миколаївщині святкує рік звільнення від російських окупантів (відео)

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Саме цього дня у 2022 році на центральній площі міста бійці 131-го окремого розвідувального батальйону підняли державний прапор України.

За спогадами військових, які звільняли місто, радості місцевих мешканців не було меж. Люди були щасливі бачити українських військових у рідному місті та зустрічали їх зі сльозами радості. Люди дочекалися ЗСУ та плакали від щастя бути вільними на своїй землі.

Окрім Снігурівки в той день було звільнено ще низку населених пунктів Снігурівської громади. Але цей день навіки увійде в історію щасливих сторінок міста та громади.Тисячі мешканців громади змогли повернутися до рідних домівок.

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За час окупації та ворожих обстрілів на території громади майже 2000 приватних будівель, 45 багатоповерхових будинків, понад 20 закладів освіти, 6 мостів, з яких 5 автомобільні, зазнали руйнувань.

Також рашисти після себе залишили десятки тисяч мін на околицях населених пунктів. Сапери, ризикуючи власним життям, протягом усього часу після деокупації продовжують знаходити мінні пастки.

Але за рік місто відновлюється – повернули світло та водопостачання, яке було відсутнє майже увесь період окупації. Відбудовуються мости, будинки.

Маленькі мешканки Снігурівки, які пережили восьмимісячну російську окупацію, розказали вірш для військових “Молитва за солдата”.

Цього дня військові та мешканці Снігурівської громади вшановують хвилиною мовчання полеглих героїв, які не повернулися з поля бою, але ціною власного життя наближали звільнення від окупації.