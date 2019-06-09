Гоголевская ярмарка впервые откроется в Одессе

Национальную Сорочинскую ярмарку посетит Одессу с 26 по 30 июня.

В середине позапрошлого столетья – 170 лет назад – Николай Гоголь побывал в Одессе. Тогда Гоголь сказал:

“Здесь я могу дышать“.

Теперь его любимая Сорочинская ярмарка привезет в наш город дух гоголевских времен.

Его создадут его, гоголевские герои, он Сам, народные, песенные и танцевальные, коллективы и аутентичные народные развлечения, об этом сообщается на официальном сайте ярмарки.

Ярмарка раскинется на Приморском бульваре. Кроме развлечений, гостям будет предложен большой выбор сувенирной продукции от производителей со всей Украины, и, конечно, лучшие блюда времен Николая Гоголя.

К большому сожалению, дом, в котором останавливался великий украинский писатель, на улице его имени, вот-вот разрушится – крыша обвалилась уже давно. Туристы, гуляющие по ул. Гоголя, наблюдают и это тоже.

Фото: Униан