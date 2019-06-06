Улица Гоголя: центр Одессы, или «В связи с наличием риска»

Вот оно, одесское лето: едет себе по исторической улице, а именно — по Гоголя, очередной экскурсионный электромобиль. Туристы с фотоаппаратами и смартфонами щелкают достопримечательности, слушают экскурсовода. Пробегаю мимо, думаю: и что им несчастный экскурсовод сейчас рассказывает «за самую что ни на есть историческую улицу»? Но главное — что он им показывает?..

Бедные, бедные атланты

Ну, вы, конечно, возмутитесь: как это, мол, что на улице Гоголя показывать, если тут один Шахский дворец чего стоит, не говоря уже о визитной карточке города — знаменитых атлантах на не менее знаменитом доме Фальц-Фейна!..

А я вот вам отвечу, если электромобиль просто мимо этой самой визитной карточки проедет, и на карточку эту туристы просто издалека взглянут, так еще ничего. Но туристам захочется еще и сфотографироваться рядом с так называемой визиточкой. И пусть себе снимаются на их фоне, пусть! Только вот не давайте, граждане экскурсоводы, им на ноги гигантов наших смотреть. Они, хоть и не так давно отреставрированы, но уже в таком состоянии, так сказать в такой облупленности пребывают, что плакать хочется.

Ладно, может на ноги атлантов турист не так уж и пристально обратит внимание. Главное туриста в электромобиль посадить побыстрее, потому что он, любопытный, может ведь голову вверх поднять, чтобы красотой исторического дома Фаль-Фейна насладиться. И вот тут сразу будет понятно: пора бежать отсюда подальше, потому что ноги атлантов по сравнению с тем, что вы увидите – не столь уже важно, турист вы или одессит в двадцать пятом поколении – покажутся вам еле заметной царапинкой. Тут вам не просто «возможно падение элементов лепнины», тут уже настоящая проблема, грозящая «аварией». Содрано временем все: практически весь верх исторического дома оголен до дранки. Жильцы второго этажа уже установили сетку, чтобы падение всех этих «элементов» не ударило по голове — в самом прямом смысле.

Кое-где что-то подмазано, от чего внешний вид стал еще хуже, чем в местах, где дранка заменила имеющийся некогда декор.

И такая «картинка» — практически по всему периметру исторического здания. «Стыд и позор! Но это далеко не все проблемы улицы имени Гоголя. Вы пройдитесь по ней, благо она очень небольшая. Это же просто ужас какой-то! Вы охренеете от увиденного! Просто до слез…», — пишет по этому поводу известный одессит Яков Гопп на своей страничке в Facebook.

Недавно прошлись, о чем рассказали на страницах «Одесской жизни». Но решили пройтись еще раз. Я и в самом деле с трудом понимаю, что здесь показывают туристам. Заборы? Ограждения? Драпировку? Ну, сами посудите: на небольшой по длине Гоголя один квартал, если следовать по ней от переулка Маяковского, по правой стороне, весь в домах, прикрытых или драпировкой, или лесами, или другим видом ограждения.

И, кстати, отметим: если дом прикрыт ограждением, это вовсе не означает, что там идет ремонт-реконструкция-реставрация. У нас дом Гоголя уже сколько лет за ограждением? Заборы меняются, дом продолжает рассыпаться. И неумолимому времени как-то совершенно все равно, до слез вам или нет, если вы ничего не делаете со своим архитектурно-историческим наследием. Кстати, дом Фальц-Фейна стоит без всякого ограждения.

«Исключительно после»

…На доме № 4 по улице Гоголя тоже пару месяцев назад появился свой забор. Пока он смотрится очень хорошо: его не исписали «посланиями» и объявлениями. Так вот, теперь на нем еще и появилась табличка — вершина, как по мне, эпистолярного жанра, этакое «точное» послание к гражданам, переданное высоким слогом. Она гласит о том, что на очередном историческом доме на ул. Гоголя «ограждение установлено в связи с наличием риска обрушения отдельных декоративных элементов здания. Необходимые реставрационные и другие работы будут проводиться исключительно после получения соответствующей разрешительной документации».

Ни «подписи», ни даты не имеется. Так что когда же именно состоится то, что должно произойти «исключительно после получения» (далее — по тексту), узнать никак не получается.

И в самом деле, «до слез» — «в связи с наличием риска»… Или совсем проще: ну просто «охренеть от увиденного»!