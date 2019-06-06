fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Улица Гоголя: центр Одессы, или «В связи с наличием риска»

  • улица гоголя
  • улица гоголя
  • улица гоголя
  • улица гоголя
  • улица гоголя
  • улица гоголя
  • улица гоголя
  • улица гоголя
  • улица гоголя
  • улица гоголя
  • улица гоголя
  • улица гоголя
  • улица гоголя
  • улица гоголя

Вот оно, одесское лето: едет себе по исторической улице, а именно — по Гоголя, очередной экскурсионный электромобиль. Туристы с фотоаппаратами и смартфонами щелкают достопримечательности, слушают экскурсовода. Пробегаю мимо, думаю: и что им несчастный экскурсовод сейчас рассказывает «за самую что ни на есть историческую улицу»? Но главное — что он им показывает?..

Бедные, бедные атланты

Ну, вы, конечно, возмутитесь: как это, мол, что на улице Гоголя показывать, если тут один Шахский дворец чего стоит, не говоря уже о визитной карточке города — знаменитых атлантах на не менее знаменитом доме Фальц-Фейна!..

А я вот вам отвечу, если электромобиль просто мимо этой самой визитной карточки проедет, и на карточку эту туристы просто издалека взглянут, так еще ничего. Но туристам захочется еще и сфотографироваться рядом с так называемой визиточкой. И пусть себе снимаются на их фоне, пусть! Только вот не давайте, граждане экскурсоводы, им на ноги гигантов наших смотреть. Они, хоть и не так давно отреставрированы, но уже в таком состоянии, так сказать в такой облупленности пребывают, что плакать хочется.

Ладно, может на ноги атлантов турист не так уж и пристально обратит внимание. Главное туриста в электромобиль посадить побыстрее, потому что он, любопытный, может ведь голову вверх поднять, чтобы красотой исторического дома Фаль-Фейна насладиться. И вот тут сразу будет понятно: пора бежать отсюда подальше, потому что ноги атлантов по сравнению с тем, что вы увидите – не столь  уже важно, турист вы или одессит в двадцать пятом поколении – покажутся вам еле заметной царапинкой. Тут вам не просто «возможно падение элементов лепнины», тут уже настоящая проблема, грозящая «аварией». Содрано временем все: практически весь верх исторического дома оголен до дранки. Жильцы второго этажа уже установили сетку, чтобы падение всех этих «элементов» не ударило по голове — в самом прямом смысле.улица гоголя

Кое-где что-то подмазано, от чего внешний вид стал еще хуже, чем в местах, где дранка заменила имеющийся некогда декор.

И такая «картинка» — практически по всему периметру исторического здания. «Стыд и позор! Но это далеко не все проблемы улицы имени Гоголя. Вы пройдитесь по ней, благо она очень небольшая. Это же просто ужас какой-то! Вы охренеете от увиденного! Просто до слез…», — пишет по этому поводу известный одессит Яков Гопп на своей страничке в Facebook.

Недавно прошлись, о чем рассказали на страницах «Одесской жизни». Но решили пройтись еще раз. Я и в самом деле с трудом понимаю, что здесь показывают туристам. Заборы? Ограждения? Драпировку? Ну, сами посудите: на небольшой по длине Гоголя один квартал, если следовать по ней от переулка Маяковского, по правой стороне, весь в домах, прикрытых или драпировкой, или лесами, или другим видом ограждения.

И, кстати, отметим: если дом прикрыт ограждением, это вовсе не означает, что там идет ремонт-реконструкция-реставрация. У нас дом Гоголя уже сколько лет за ограждением? Заборы меняются, дом продолжает рассыпаться. И неумолимому времени как-то совершенно все равно, до слез вам или нет, если вы ничего не делаете со своим архитектурно-историческим наследием. Кстати, дом Фальц-Фейна стоит без всякого ограждения.

«Исключительно после»

…На доме № 4 по улице Гоголя тоже пару месяцев назад появился свой забор. Пока он смотрится очень хорошо: его не исписали «посланиями» и объявлениями. Так вот, теперь на нем еще и появилась табличка — вершина, как по мне, эпистолярного жанра, этакое «точное» послание к гражданам, переданное высоким слогом. Она гласит о том, что на очередном историческом доме на ул. Гоголя «ограждение установлено в связи с наличием риска обрушения отдельных декоративных элементов здания. Необходимые реставрационные и другие работы будут проводиться исключительно после получения соответствующей разрешительной документации».улица гоголя

Ни «подписи», ни даты не имеется. Так что когда же именно состоится то, что должно произойти «исключительно после получения» (далее — по тексту), узнать никак не получается.

И в самом деле, «до слез» — «в связи с наличием риска»… Или совсем проще: ну просто «охренеть от увиденного»!

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мария Котова
Мария Котова
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить