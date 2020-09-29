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Главным режиссером Украинского театра в Одессе стал выходец из “Дикого театра”

Главным режиссером Украинского театра в Одессе стал выходец из “Дикого театра”

Киевский режиссер Максим Голенко стал главным режиссером Украинского академического музыкально-драматического театра им. Василька.

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Эту “должность” он выиграл в конкурсе , объявленном театром после ухода предыдущего режиссера Ивана Урывского. Одесским любителям театра имя Максима Голенко известено по постановке спектакля “Энеида ХХІ” (см. фотогаллерею) все в том же Украинском театре. К слову, через несколько дней, 2-3 октября там же состоится премьера его “Собачьего сердца”.

Максим Голенко родился в Николаеве, учился театральной режиссуре в Харьковском университете искусств им. Котляревского и в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им.Карпенко-Карого. За четырнадцать лет в профессии он создал более сорока спектаклей, которые идут в театрах Николаева, Ровно, Киева, Одессы, Ивано-Франковска . Последние годы Голенко является главным режиссером молодежного негосударственного “Дикого театра”. Его спектакли не покидают всевозможные рейтинги лучших театральных работ Украины а также становятся лучшими в ежегодных театральных фестивалях и конкурсах.

В интервью с театральным критиком и журналистом Олегом Вергелисоми Максим Голенко как-то сказал “Смысл нашего занятия – это создание зрелища, но я всегда говорю, что зритель должен выходить из зала (несмотря на то, что он там смотрел, и как бы он там не радовался) с каким-то вопросом. Тогда в моей работе есть смысл”.

Фото: Иван Страхов/пресс-служба Украинского театра 

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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