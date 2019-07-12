Главный приз Бабелевской Премии уехал в Тбилиси

В четверг, 11 июля, в Золотом зале Литмузея состоялась церемония награждения Третьего сезона Премии Бабеля.

В этом году жюри конкурса пришлось прочесть 237 рассказов, авторов из 19 стран мира и выбрать из них восемь лучших, ведь помимо призовых мест, были отмечены еще и дипломанты конкурса. Ими стали: Ксения Кумм (Германия), Елена Андрейчикова (Украина), Александр Володарский (Украина), Виталий Лозович (Россия), Павел Селуков (Россия).

Итак, лауреатами Премии стали.

3-е место: Михаил Бару (Россия) за рассказ «Трофейное одеяло».

2-е место: Алексей Курилко (Украина) за рассказ «В поисках помощи».

1-е место: Резо Габриадзе (Грузия) за рассказ «Топиарное искусство».

К сожалению, не все участники смогли приехать в Одессу для получения наград. Так, обладатель главного приза, Резо Габриадзе не присутствовал на церемонии, прислав свое видеообращение. Главный приз – статуэтку “Колесо судьбы” авторства Михаила Ревы и 60 тысяч гривен – вместо него получил Генеральный консул Грузии в Одессе Торике Берекашвили.

Тексты авторов, чьи произведения попали в шорт-лист, можно прочесть по ссылке.