fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Глава Минздрава выступает за введение в Украине чрезвычайного положения

Глава Минздрава выступает за введение в Украине чрезвычайного положения

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения.

“Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы”, – цитирует министра пресс-служба Минздрава Украины.

По словам Емца, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны иметь сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

Фото: Минздрав

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
2 комментарии
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Ирина
Гость
Ирина

От властей- только паника. Мечутся туда-сюда… Не знают, что делать, кидаются в крайности… Вот это- катастрофа. Умных там нет. Одни болваны!
Он говорил… Та не говорильней надо было заниматься! И не тупыми выступлениями по ТВ. Повывозили “законно” всё, что украли и пшик оставили стране.

Голос за0Голос против  Ответить
26 минут назад
Ирина
Гость
Ирина

“Спасибо” этой белобрысому недоразумению за “реформы”! А , если этот господин или, как там по-патриотичней, пан Емец вздумает продолжать этот геноцид, то ни карантин, ни ЧС не спасет. Если не от этого вируса не помрем, то от “реформ” останется всего ничего. Ни медсестер, ни реаниматологов, ни, просто грамотных и профессиональных, врачей не хватает. Выругаться на всех вас матом хочется! Но с вас, как с гусей вода …В угоду западу и американцам дальше гнобить будете. Подонки.

Голос за0Голос против  Ответить
8 минут назад
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить