Глава Минздрава выступает за введение в Украине чрезвычайного положения

“Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы”, – цитирует министра пресс-служба Минздрава Украины.

По словам Емца, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны иметь сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

Фото: Минздрав

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