Глава Минздрава выступает за введение в Украине чрезвычайного положения

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения.
“Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы”, – цитирует министра пресс-служба Минздрава Украины.
По словам Емца, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны иметь сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.
Фото: Минздрав
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От властей- только паника. Мечутся туда-сюда… Не знают, что делать, кидаются в крайности… Вот это- катастрофа. Умных там нет. Одни болваны!
Он говорил… Та не говорильней надо было заниматься! И не тупыми выступлениями по ТВ. Повывозили “законно” всё, что украли и пшик оставили стране.
“Спасибо” этой белобрысому недоразумению за “реформы”! А , если этот господин или, как там по-патриотичней, пан Емец вздумает продолжать этот геноцид, то ни карантин, ни ЧС не спасет. Если не от этого вируса не помрем, то от “реформ” останется всего ничего. Ни медсестер, ни реаниматологов, ни, просто грамотных и профессиональных, врачей не хватает. Выругаться на всех вас матом хочется! Но с вас, как с гусей вода …В угоду западу и американцам дальше гнобить будете. Подонки.