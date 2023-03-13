Новости Одессы и Одесской области

Герой, погибший за слова “Слава Украине!” — гражданин Молдовы?

Герой, погибший за слова “Слава Украине!” — гражданин Молдовы?

Министерство иностранных дел Молдовы опубликовало заявление, в котором сказано, что погибший за слова “Слава Украине!” солдат ВСУ Александр Мациевский был гражданином этого государства.

Сторона молдовы заявила, что Александр Мациевский, кадры расстрела которого появились в интернете, был родом из Молдовы и воевал на стороне Украины. 

При этом Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы (МИДЕИ) назвало его убийство «военным преступлением» и осудило нарушение международного гуманитарного права россией.

МИДЕИ также подтвердило позицию Молдовы, осуждающую жестокую войну россии против Украины и выразило соболезнования семье погибшего солдата. 

Молдова продолжает оставаться на стороне Украины и поддерживать ее усилия по восстановлению мира и стабильности в регионе.

Власти Украины пока никак не прокомментировали заявление МИД Молдовы и то, гражданином какой страны был Александр Мациевский.

Ранее «Одесская Жизнь» писала о том, как российские оккупанты расстреляли пленного украинского воина. Слова украинца: «Слава Украине!» привели рашистов в бешенство и они открыли огонь в безоружного человека.

Также мы рассказывали, что на одной из одесских улиц появилось граффити с портретом погибшего Героя.

А 12 марта 2023 стало известно настоящее имя Героя и то, что ему было присвоено звание Герой Украины (посмертно)

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить