Герой, погибший за слова “Слава Украине!” — гражданин Молдовы?

Министерство иностранных дел Молдовы опубликовало заявление, в котором сказано, что погибший за слова “Слава Украине!” солдат ВСУ Александр Мациевский был гражданином этого государства.

Сторона молдовы заявила, что Александр Мациевский, кадры расстрела которого появились в интернете, был родом из Молдовы и воевал на стороне Украины.

При этом Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы (МИДЕИ) назвало его убийство «военным преступлением» и осудило нарушение международного гуманитарного права россией.

МИДЕИ также подтвердило позицию Молдовы, осуждающую жестокую войну россии против Украины и выразило соболезнования семье погибшего солдата.

Молдова продолжает оставаться на стороне Украины и поддерживать ее усилия по восстановлению мира и стабильности в регионе.

Власти Украины пока никак не прокомментировали заявление МИД Молдовы и то, гражданином какой страны был Александр Мациевский.

Ранее «Одесская Жизнь» писала о том, как российские оккупанты расстреляли пленного украинского воина. Слова украинца: «Слава Украине!» привели рашистов в бешенство и они открыли огонь в безоружного человека.

Также мы рассказывали, что на одной из одесских улиц появилось граффити с портретом погибшего Героя.

А 12 марта 2023 стало известно настоящее имя Героя и то, что ему было присвоено звание Герой Украины (посмертно)