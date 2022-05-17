Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе запрещена фото- и видеосъемка

Где в Одессе запрещена фото- и видеосъемка

Одесский городской совет информирует об основных запретах на фото- и видеосъемку во время военного положения.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в разных районах Одессы теперь можно увидеть информационные таблички, предупреждающие о запрете фото и видеофиксации отдельных территорий и объектов.

Сотрудники ЖКС устанавливают такие информационные таблички, учитывая устройство оборонных сооружений в городе, с целью обеспечения соответствующих мер и недопущения их фото/видеофиксации.

В частности, запрещена фото- и видеофиксация и распространение:

  • персональных данных и фотографий, содержащих лица военных, фиксирование геолокационной, визуальной привязки к местам выполнения ими задач;
  • дорог общего пользования;
  • объектов общего назначения;
  • объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений;
  • расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) Сил обороны.

что нельзя снимать во время войны

Одесситов призывают быть бдительными и сознательными и не помогать врагу.

Читайте также: Снимал место «прилета»: в Одессе задержали лже-журналиста и мужчину с квадрокоптером

Фото Одесского горсовета, инфографика Армiя Iнформ

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить