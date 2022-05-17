Где в Одессе запрещена фото- и видеосъемка

Одесский городской совет информирует об основных запретах на фото- и видеосъемку во время военного положения.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в разных районах Одессы теперь можно увидеть информационные таблички, предупреждающие о запрете фото и видеофиксации отдельных территорий и объектов.

Сотрудники ЖКС устанавливают такие информационные таблички, учитывая устройство оборонных сооружений в городе, с целью обеспечения соответствующих мер и недопущения их фото/видеофиксации.

В частности, запрещена фото- и видеофиксация и распространение:

персональных данных и фотографий, содержащих лица военных, фиксирование геолокационной, визуальной привязки к местам выполнения ими задач;

дорог общего пользования;

объектов общего назначения;

объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений;

расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) Сил обороны.

Одесситов призывают быть бдительными и сознательными и не помогать врагу.

Фото Одесского горсовета, инфографика Армiя Iнформ