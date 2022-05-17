Где в Одессе запрещена фото- и видеосъемка

Одесский городской совет информирует об основных запретах на фото- и видеосъемку во время военного положения.
В пресс-службе мэрии напомнили, что в разных районах Одессы теперь можно увидеть информационные таблички, предупреждающие о запрете фото и видеофиксации отдельных территорий и объектов.
Сотрудники ЖКС устанавливают такие информационные таблички, учитывая устройство оборонных сооружений в городе, с целью обеспечения соответствующих мер и недопущения их фото/видеофиксации.
В частности, запрещена фото- и видеофиксация и распространение:
- персональных данных и фотографий, содержащих лица военных, фиксирование геолокационной, визуальной привязки к местам выполнения ими задач;
- дорог общего пользования;
- объектов общего назначения;
- объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений;
- расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) Сил обороны.
Одесситов призывают быть бдительными и сознательными и не помогать врагу.
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Фото Одесского горсовета, инфографика Армiя Iнформ