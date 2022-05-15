В Одессе начали обозначать места, где запрещена видео- и фотосъемка (фото)

В Одессе начали появляться информационные таблички возле некоторых объектов, предупреждающие о том, что осуществлять фото- и видеосъемку здесь запрещено.

Как сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно», учитывая обустройство в городе оборонных сооружений и с целью обеспечения соответствующих мер и недопущения их фото/видео фиксации, такие таблички-подсказки установили в некоторых районах сотрудники ЖКС, исполняя требования военного командования.

Эти таблички помогут горожанам сориентироваться, где нельзя производить фото/видеосъемку запрещенных для публикаций объектов.

«Будьте бдительны и сознательны, не помогайте врагу, вместе сохраним Одессу, Украину и жизнь», – призывают одесситов.