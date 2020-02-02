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Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе выдрессировать собаку?

Где в Одессе выдрессировать собаку?

Если человек заводит собаку, сразу же возникает вопрос, как ее обучить, чтобы она не доставляла проблем ни хозяину, ни окружающим. Многие пытаются сделать это самостоятельно, обучая животное выполнять простейшие команды. Однако характер у собак разный, и предвидеть, как то или иное животное впоследствии поведет себя в сложной ситуации очень трудно. Для этого существуют специалисты, которые могут научить собаку правильному поведению при любых обстоятельствах.

Кроме того, дрессировщики помогут хозяевам найти общий язык со своим четвероногим питомцем, научат выстраивать позитивные отношения с собакой на основе современной бесконфликтной дрессировки. Специалисты работают с любыми животными — и с теми, кто отлично и быстро усваивает всю «собачью науку», и с теми, кто обладает сложным характером или не любит «учиться».

При обучении собак дрессировщики стараются использовать новые методики, как отечественные, так и европейские, проводят совместные семинары. Это позволяет более качественно работать с животными, которые на всю жизнь должны усвоить приобретенные навыки. 

Обратиться в специализированное учреждение может каждый владелец собаки. Здесь не делают различия между элитными породами и обычными «двортерьерами», работают со всеми. Если у собаки несговорчивый характер или она ведет себя неадекватно, специалисты центра «Компаньон» могут выехать на дом. Также здесь собак, которых хозяева взяли в приюте, обучают бесплатно. 

Стоимость обучения — в любом кинологическом центре определяется индивидуально, в зависимости от требований хозяина и возможностей животного. От этого же зависит и количество занятий, за время которых питомец должен усвоить все собачьи премудрости. 

  • Дрессировочный центр «Компаньон», Французский бульвар, 33. Телефоны: (096) 533-53-25, (097) 980-51-11. Центр работает круглосуточно, а справочная служба — с 8.00 до 20.00.
  • Центр спортивной кинологии «Rex Zone», ул. Инглези, 13 (бывшая 25-й Чапаевской дивизии). Телефон: (067) 484-28-32. Время работы — с 11.00 до 20.00.

Фото: canis.in.ua

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