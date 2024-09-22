Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе сегодня не будет света до вечера

Где в Одессе сегодня не будет света до вечера

Сегодня, в воскресенье, 22 сентября 2024 года, в Одессе из-за проведения плановых работ жители некоторых улиц остались без света до вечера.

Об этом пишет Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

Без электроснабжения до 19:00 остались следующие адреса:

Северный РЭС

  • ул. Мицкевича, 9;
  • ул. Рельефная, 1-27;
  • ул. Степовая, 1-14;
  • 39-я линия на жилом массиве, 2, 4а/1, 6, 8, 8а, 30;
  • 40-я Линия на жилом массиве, 5;
  • ул. Победы, 47-87;
  • ул. Соляная, 4-85;
  • ул. Центральная, 2-36.

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Южный РЭС

  • ул. Валерия Самофалова (Каманина), 1в-15ж;
  • ул. Леваневского, 9а-48;
  • ул. Литературная, 1,21/1;
  • Фонтанская дорога, 69,69/12,69/2;
  • пер. Кортацци (пер. Каманина), 8/корп.3;
  • пер. Компасный, 1-21.

По информации НЭК «Укрэнерго», стабилизационные отключения света сегодня не прогнозируются.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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