Где в Одессе сегодня не будет света до вечера

Сегодня, в воскресенье, 22 сентября 2024 года, в Одессе из-за проведения плановых работ жители некоторых улиц остались без света до вечера.
Об этом пишет Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».
Без электроснабжения до 19:00 остались следующие адреса:
Северный РЭС
- ул. Мицкевича, 9;
- ул. Рельефная, 1-27;
- ул. Степовая, 1-14;
- 39-я линия на жилом массиве, 2, 4а/1, 6, 8, 8а, 30;
- 40-я Линия на жилом массиве, 5;
- ул. Победы, 47-87;
- ул. Соляная, 4-85;
- ул. Центральная, 2-36.
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Южный РЭС
- ул. Валерия Самофалова (Каманина), 1в-15ж;
- ул. Леваневского, 9а-48;
- ул. Литературная, 1,21/1;
- Фонтанская дорога, 69,69/12,69/2;
- пер. Кортацци (пер. Каманина), 8/корп.3;
- пер. Компасный, 1-21.
По информации НЭК «Укрэнерго», стабилизационные отключения света сегодня не прогнозируются.