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Де в Одесі сьогодні не буде світла до вечора

Де в Одесі сьогодні не буде світла до вечора

Сьогодні, в неділю, 22 вересня 2024 року, в Одесі через планові роботи мешканці деяких вулиць залишилися без світла до вечора.

Про це пише Телеграм-канал одеської мерії “Одеса Офіційно”.

Без електропостачання до 19:00 залишилися такі адреси:

Північний РЕМ

  • вул. Міцкевича, 9;
  • вул. Рельєфна, 1-27;
  • вул. Степова, 1-14;
  • 39-та лінія на житловому масиві, 2, 4а/1, 6, 8, 8а, 30;
  • 40-та Лінія на житловому масиві, 5;
  • вул. Перемоги, 47-87;
  • вул. Соляна, 4-85;
  • вул. Центральна, 2-36.

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Південний РЕМ

  • вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 1в-15ж;
  • вул. Леваневського, 9а-48;
  • вул. Літературна, 1,21/1;
  • Фонтанська дорога, 69,69/12,69/2;
  • пров. Кортацці (пров. Каманіна), 8/корп.3;
  • пров. Компасний, 1-21.

За інформацією НЕК “Укренерго”, стабілізаційні відключення світла сьогодні не прогнозуються.

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