Где в Одессе ремонтируют дороги 25 августа

На выходных в центре Одессы перекроют часть дорог – схемы На предстоящих выходных в Одессе планируется перекрыть часть улиц в центре города в связи с церемонией закрытия XII Одесского международного кинофестиваля 21 августа и торжественных мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

Какие дороги в Одесской области будут ремонтировать? Служба автомобильных дорог в Одесской области объявила тендер на ремонт дорог. Причем на отремонтированных магистралях должны будут выделить и велодорожки. Данные о закупке обнародованы в системе публичных закупок Prozorro. ПОДРОБНЕЕ