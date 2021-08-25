Где в Одессе ремонтируют дороги 25 августа

Сегодня, 25 августа, в Одессе продолжается ремонт дорог. Работы ведутся в трех районах города, сообщает управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.
В частности, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского.
В Киевском районе запланирован текущий ремонт дорожного полотна по:
ул. Неделина;
ул. Гвардейской.
В Суворовском районе проводится капитальный ремонт территории Одесской общеобразовательной школы №44 на ул. Героев обороны Одессы, 36.
Ранее мы рассказывали, где в Одессе наблюдаются пробки утром среды 25 августа.