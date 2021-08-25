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Пробки в Одессе 25 августа: где сложно проехать в первый на неделе рабочий день

Пробки в Одессе 25 августа: где сложно проехать в первый на неделе рабочий день

По состоянию на утро среды, 25 августа, в первый на этой неделе рабочий день после длинных праздничных выходных, в Одессе наблюдаются дорожные пробки и тянучки на ряде ключевых развязок.

Так, по данным Google-карт, затруднен проезд в районе Двух столбов, на Николаевской дороге, в районе Пересыпского моста.

Также сложно проехать по Люстдорфской дороге возле площади Толбухина, по проспекту Глушко (в сторону Черноморска), Адмиральскому проспекту (не перекрестке с улицей Краснова).

Больше подробностей – на картах:

Пробки 25 августа, Два столба

Пробки 25 августа, Николаевская дорога

Пробки 25 августа, Пересыпский мост

Пробки 25 августа, центр

Пробки 25 августа, Посмитного

Пробки 25 августа, пл. Толбухина

Пробки 25 августа, пр. Глушко

Пробки 25 августа, пр. Адмиральский

Пробки 25 августа, Инглези

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Редакция ПРОФИЛЬ

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