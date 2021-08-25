Пробки в Одессе 25 августа: где сложно проехать в первый на неделе рабочий день

По состоянию на утро среды, 25 августа, в первый на этой неделе рабочий день после длинных праздничных выходных, в Одессе наблюдаются дорожные пробки и тянучки на ряде ключевых развязок.

Так, по данным Google-карт, затруднен проезд в районе Двух столбов, на Николаевской дороге, в районе Пересыпского моста.

Также сложно проехать по Люстдорфской дороге возле площади Толбухина, по проспекту Глушко (в сторону Черноморска), Адмиральскому проспекту (не перекрестке с улицей Краснова).

Больше подробностей – на картах: