Где в Одессе открыли пункты обогрева? (фото)

В связи с ухудшением погоды одесские спасатели сегодня утром развернули мобильные пункты обогрева. Об этом сообщили в пресс-службе Главка ГСЧС в Одесской области.

Так, погреться в Одессе можно на углу улиц Марсельской и Жолио-Кюри, а также на проспекте Академика Глушко, 32.

Напомним, снегопад и сильный ветер, принесенные циклоном «Волкер», в пятницу, 12 февраля, полностью или частично обесточил 20 населенных пунктов в Одесской области.

По прогнозам синоптиков, снежный циклон уйдет из Украины не ранее воскресенья, 14 февраля.

Фото: пресс-служба управления ГСЧС в Одесской области