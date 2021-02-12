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Когда в Украине закончатся снегопады: версия Укргидрометцентра

Когда в Украине закончатся снегопады: версия Укргидрометцентра

Снежный циклон в Украине уйдет из Украины не ранее воскресенья, 14 февраля, прогнозируют синоптики. 

Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

В субботу, 13 февраля, умеренные снегопады в Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

С 14 февраля морозы в Украине будут сильнее: до -12 градусов днем и до -16 градусов ночью. В Одесской области температура будет 9 — 16 градусов мороза, в зависимости от района.

Снег же по всей Украине идет с начала текущей недели. в ночь на пятницу, 12 февраля, он достиг Одессы и Одесской области.

Фото: мэрия Одессы 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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