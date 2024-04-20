Где в Одессе отключили свет 20 апреля?

Сегодня, в субботу, 20 апреля 2024 года, ряд одесских улиц снова останутся без света до вечера. Причина – ремонтные работы, проводимые компанией ДТЭК «Одесские электросети».
По информации энергетиков, света не будет ориентировочно до 20:00 по следующим адресам:
Северный РЭС:
- Николая Михновского, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 16в;
- Атамана Чепиги, 4, 52;
- Андреевского, 16, 10/2;
- Черноморского Казачества, 1-36;
- Церковная, 3, 29;
- Атамана Головатого, 1, 27, 31.
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Центральный РЭС:
- 2-я Степная 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 10б, 11, 11а, 13, 13д;
- 3-я, 4-я, Степная;
- Апрельская;
- Николая Лысенко (Корнюшина);
- Косяченко Алексея;
- Йозефа Прибика (Минская);
- Сельская;
- Татьяны Тесс, 3а, 8, 11а, 12а;
- Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;
- Приморская;
- Преображенская;
- Софиевская, 7а;
- Торговая, 1, 1а, 1б, 3, 8, 10.