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Где в Одессе отключили свет 20 апреля?

Где в Одессе отключили свет 20 апреля?

Сегодня, в субботу, 20 апреля 2024 года, ряд одесских улиц снова останутся без света до вечера. Причина – ремонтные работы, проводимые компанией ДТЭК «Одесские электросети».

По информации энергетиков, света не будет ориентировочно до 20:00 по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • Николая Михновского, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 16в;
  • Атамана Чепиги, 4, 52;
  • Андреевского, 16, 10/2;
  • Черноморского Казачества, 1-36;
  • Церковная, 3, 29;
  • Атамана Головатого, 1, 27, 31.

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Центральный РЭС:

  • 2-я Степная 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 10б, 11, 11а, 13, 13д;
  • 3-я, 4-я, Степная;
  • Апрельская;
  • Николая Лысенко (Корнюшина);
  • Косяченко Алексея;
  • Йозефа Прибика (Минская);
  • Сельская;
  • Татьяны Тесс, 3а, 8, 11а, 12а;
  • Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;
  • Приморская;
  • Преображенская;
  • Софиевская, 7а;
  • Торговая, 1, 1а, 1б, 3, 8, 10.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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