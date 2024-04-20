Де в Одесі вимкнули світло 20 квітня?

Сьогодні, у суботу, 20 квітня 2024 року, низка одеських вулиць знову залишаться без світла до вечора. Причина – ремонтні роботи, які проводять компанія ДТЕК «Одеські електромережі».
За інформацією енергетиків, світла не буде орієнтовно до 20:00 за наступними адресами:
Північний РЕМ:
- Миколи Міхновського, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 16в;
- Отамана Чепіги, 4, 52;
- Андріївського, 16, 10/2;
- Чорноморського Козацтва, 1-36;
- Церковна, 3, 29;
- Отамана Головатого, 1, 27, 31.
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Центральний РЕМ:
- 2-я Степова 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 10б, 11, 11а, 13, 13д;
- 3-я, 4-а, Степова;
- Квітнева;
- Микола Лисенка (Корнюшина);
- Косяченка Олексія;
- Йозефа Прібіка (Мінська);
- Сільська;
- Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а;
- Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;
- Приморська;
- Преображенська;
- Софіївська, 7а;
- Торгова, 1, 1а, 1б, 3, 8, 10.