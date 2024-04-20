Новини Одеси та Одеської області

Де в Одесі вимкнули світло 20 квітня?

Де в Одесі вимкнули світло 20 квітня?

Сьогодні, у суботу, 20 квітня 2024 року, низка одеських вулиць знову залишаться без світла до вечора. Причина – ремонтні роботи, які проводять компанія ДТЕК «Одеські електромережі».

За інформацією енергетиків, світла не буде орієнтовно до 20:00 за наступними адресами:

Північний РЕМ:

  • Миколи Міхновського, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 16в;
  • Отамана Чепіги, 4, 52;
  • Андріївського, 16, 10/2;
  • Чорноморського Козацтва, 1-36;
  • Церковна, 3, 29;
  • Отамана Головатого, 1, 27, 31.

Ви також можете дізнатися: Одеській області загрожують 6-годинні відключення світла, – прогноз експерта (відео)

Центральний РЕМ:

  • 2-я Степова 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 10б, 11, 11а, 13, 13д;
  • 3-я, 4-а, Степова;
  • Квітнева;
  • Микола Лисенка (Корнюшина);
  • Косяченка Олексія;
  • Йозефа Прібіка (Мінська);
  • Сільська;
  • Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а;
  • Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;
  • Приморська;
  • Преображенська;
  • Софіївська, 7а;
  • Торгова, 1, 1а, 1б, 3, 8, 10.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk