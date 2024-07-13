Где в Одессе отключат свет сегодня, помимо графиков

Помимо того, что в Одессе даже на выходных продолжаются стабилизационные отключения света (по графикам), ДТЭК проводит и плановые работы на электросетях, в связи с чем сегодня, 13 июля 2024 года, некоторые улицы останутся без электроснабжения до вечера.
По информации одесской мэрии, сегодня света не будет до вечера по таким адресам:
Центральный РЭС:
- ул. Моторная, 1-57,
- пер. 2-й Моторный, 1, 1/корп.1, 2, 2б, 4б, 8, 8б, 14, 16, 20;
- пер. 3-й Моторный, 1-37.
Работы продлятся до 20:00.
Северный РЭС:
ул. Крымская, 37.
Работы запланированы до 18.00.
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