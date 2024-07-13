Де в Одесі відключать світло сьогодні, окрім графіків

Крім того, що в Одесі навіть у вихідні тривають стабілізаційні відключення світла (за графіками), ДТЕК проводить і планові роботи на електромережах, у зв’язку з чим сьогодні, 13 липня 2024 року, деякі вулиці залишаться без електропостачання до вечора.
За інформацією одеської мерії, сьогодні світла не буде до вечора за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- вул. Моторна, 1-57,
- пров. 2-й Моторний, 1, 1/корп.1, 2, 2б, 4б, 8, 8б, 14, 16, 20;
- пров. 3-й Моторний, 1-37.
Роботи продовжаться до 20:00.
Північний РЕМ:
- вул. Кримська, 37.
Роботи заплановані до 18:00.
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