Де в Одесі відключать світло сьогодні, окрім графіків

Де в Одесі відключать світло сьогодні, окрім графіків

Крім того, що в Одесі навіть у вихідні тривають стабілізаційні відключення світла (за графіками), ДТЕК проводить і планові роботи на електромережах, у зв’язку з чим сьогодні, 13 липня 2024 року, деякі вулиці залишаться без електропостачання до вечора.

За інформацією одеської мерії, сьогодні світла не буде до вечора за такими адресами:

Центральний РЕМ:

  • вул. Моторна, 1-57,
  • пров. 2-й Моторний, 1, 1/корп.1, 2, 2б, 4б, 8, 8б, 14, 16, 20;
  • пров. 3-й Моторний, 1-37.

Роботи продовжаться до 20:00.

Північний РЕМ:

  • вул. Кримська, 37.

Роботи заплановані до 18:00.

Читайте також: Чи буде більше світла на вихідних: як діятимуть графіки відключень у суботу 13 липня.

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