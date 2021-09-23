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Где в Одессе отключат свет в пятницу 24 сентября?

Где в Одессе отключат свет в пятницу 24 сентября?

Завтра, в пятницу, 24 сентября, в Одессе грядет очередное плановое отключение электроснабжения.

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Как сообщает сайт «Блэкаут» со ссылкой на энергетиков компании «ДТЭК Одесские электросети», света не будет во всех районах города, в частности, по таким адресам:

1-й Соляной переулок, 1, 3, 6, 7, 8, 3а, 1б, 2а, 9, 8а, 1а, 10а, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28

С 06:00 до 21:15;

2-й Деревообделочный переулок, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 38а, 40

С 09:00 до 18:00;

2-й Соляной переулок, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19

С 06:00 до 21:15;

3-й Деревообделочный переулок, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 12б, 16а, 31б, 16б, 33а, 42а, 42б, 44, 14а, 71б, 46а, 55а, 50а, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91

С 09:00 до 18:00;

4-й Деревообделочный переулок, 50а, 61

С 09:00 до 18:00;

4-й Соляной переулок, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 9в, 13

С 06:00 до 21:15;

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 31, 31/1, 50, 50/1, 50/3

С 09:00 до 19:00;

5-я линия Марии Демченко, 61а

С 09:00 до 19:00;

6-й Соляной переулок, 3, 4, 5, 5а, 6, 8

С 06:00 до 21:15;

6-я Пересыпская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 11а, 16а, 12/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20

С 09:00 до 21:00;

7-й Соляной переулок, 4, 14, 20а, 20б, 22, 24

С 06:00 до 21:15;

7-я Пересыпская улица, 6, 9, 9а, 11, 13, 13а

С 09:00 до 21:00;

Академика Заболотного улица, 54, 54/1, 54/2, 56/3, 56/4, 56, 541, 542, 56а

С 09:00 до 18:00;

Базарная улица, 110, 116, 118

С 06:00 до 21:00;

Балковская улица, 1, 7, 7а

С 09:00 до 18:00;

Долинская улица, 13, 33/4, 14а, 17, 17/3, 19, 14, 25, 27, 33, 33/1, 21

С 09:00 до 21:00;

Конноармейская улица, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 47/1, 39а, 34а, 23б, 31а, 36а, 23в, 23а, 57, 30а, 37а

С 09:00 до 19:00;

Кузнечная улица, 16, 18, 20, 20/22, 22

С 09:00 до 19:00;

Курская улица, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 45а, 51а, 44а, 53, 53б, 64а, 58а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 671, 672

С 09:00 до 19:00;

Ланжероновская улица, 3, 5, 9

С 06:00 до 21:00;

Леонида Утёсова улица, 14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64

С 06:00 до 21:00;

Льва Толстого улица, 28

С 09:00 до 19:00;

Мелитопольская улица, 11, 58а, 15, 15а, 17, 19, 19/2, 21, 24, 13, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 58, 24а

С 09:00 до 19:00;

переулок Чайковского, 4, 6, 8, 10, 12

С 06:00 до 21:00;

Поселковая улица, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37

С 09:00 до 18:00;

Промышленная улица, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 149а, 149б, 149в, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195

С 09:00 до 18:00;

Промышленный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12а, 36а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38

С 09:00 до 18:00;

Путевая улица, 2, 49б, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 2а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31г, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37б, 37е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 45, 47, 49, 25

С 09:00 до 18:00;

Пушкинская улица, 2

С 06:00 до 21:00;

Самолётная улица, 19, 19а, 32

С 09:00 до 18:00;

Семена Палия улица, 111

С 09:00 до 18:00;

Серогодского улица, 23

С 09:00 до 19:00;

Скидановская улица, 3, 5, 7

С 09:00 до 18:00;

Средняя улица, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 38/1, 51, 53, 55, 57, 59

С 09:00 до 16:00;

Шестакова улица, 67

С 09:00 до 19:00;

Шефская улица, 8, 16, 33, 35, 37, 35б, 39, 37а, 35а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

С 09:00 до 18:00.

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