Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе отключат свет 23 ноября: адреса

Где в Одессе отключат свет 23 ноября: адреса

В четверг, 23 ноября, компания ДТЭК запланировала ремонтные работы, в связи с чем некоторые улицы Одессы до вечера останутся без света.

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Центральный РЭС

Работы до 20.00

  • Средняя, 37,41,43,
  • 2-й пер. Разумовский, 7-11,
  • пер.Красный, 4, 6,
  • Педагогическая 52,
  • Клубничная,6,
  • Посмитного 5, 7,9,
  • Тенистая 30-34А,
  • пер. Хрустальный 2, 2Б,
  • пер. Клубничный 1А-23.

Южный РЭС

Работы до 18.00

  • Чикаленко,46/1,2,3, 44/1,2, 48/1,2,
  • Загородний,9
  • В. Симоненко,1,11А.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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