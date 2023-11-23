Где в Одессе отключат свет 23 ноября: адреса

В четверг, 23 ноября, компания ДТЭК запланировала ремонтные работы, в связи с чем некоторые улицы Одессы до вечера останутся без света.
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Центральный РЭС
Работы до 20.00
- Средняя, 37,41,43,
- 2-й пер. Разумовский, 7-11,
- пер.Красный, 4, 6,
- Педагогическая 52,
- Клубничная,6,
- Посмитного 5, 7,9,
- Тенистая 30-34А,
- пер. Хрустальный 2, 2Б,
- пер. Клубничный 1А-23.
Южный РЭС
Работы до 18.00
- Чикаленко,46/1,2,3, 44/1,2, 48/1,2,
- Загородний,9
- В. Симоненко,1,11А.