Де в Одесі відключать світло 23 листопада: адреси

У четвер, 23 листопада, компанія ДТЕК запланувала ремонтні роботи, через що деякі вулиці Одеси до вечора залишаться без світла.
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Центральний РЕМ
Роботи до 20.00
- Средняя, 37,41,43,
- 2-й пров. Розумовський, 7-11,
- пров.Красний, 4, 6,
- Педагогічна 52,
- Полунична,6,
- Посмітного 5, 7,9,
- Тіниста 30-34А,
- пров. Кришталевий 2, 2Б,
- пров. Полуничний 1А-23.
Південний РЕМ
Роботи до 18.00
- Чикаленка,46/1,2,3, 44/1,2, 48/1,2,
- Загородній,9
- В. Симоненка,1,11А.