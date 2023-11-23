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Де в Одесі відключать світло 23 листопада: адреси

Де в Одесі відключать світло 23 листопада: адреси

У четвер, 23 листопада, компанія ДТЕК запланувала ремонтні роботи, через що деякі вулиці Одеси до вечора залишаться без світла.

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Центральний РЕМ

Роботи до 20.00

  • Средняя, 37,41,43,
  • 2-й пров. Розумовський, 7-11,
  • пров.Красний, 4, 6,
  • Педагогічна 52,
  • Полунична,6,
  • Посмітного 5, 7,9,
  • Тіниста 30-34А,
  • пров. Кришталевий 2, 2Б,
  • пров. Полуничний 1А-23.

Південний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Чикаленка,46/1,2,3, 44/1,2, 48/1,2,
  • Загородній,9
  • В. Симоненка,1,11А.
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