Где в Одессе нельзя будет проехать в День города

Праздничные гуляния в честь Дня города внесут изменения в движение транспорта в Одессе.
О временных ограничениях со ссылкой на Департамент транспорта сообщили на официальном сайте города.
Так, в праздничную дату, 2 сентября, с 9:00 до 13:00 будет перекрыт отрезок улицы Ланжероновской на пересечении с Пушкинской. Проезд освободят только после того, как откроют новые звезды на Аллее славы.
С 13:00 2 сентября до 12 ночи 3 сентября нельзя будет проехать в направлении эстакады морвокзала.
С 17:00 2 сентября до 00:00 3 сентября из-за концерта на Потемкинской лестнице закроют движение по:
- ул. Приморской (от Военного спуска до Польского спуска);
- Карантинному спуску (от ул. Канатной до Польского спуска);
- ул. Леха Качиньского (от ул. Греческой до ул. Дерибасовской);
- Польскому спуску (от ул. Бунина до ул. Приморской);
- ул. Пушкинской (от ул. Греческой до ул. Ланжероновской);
- ул. Ришельевской (от ул. Греческой до ул. Ланжероновской).
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Фото: odpublic.net
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