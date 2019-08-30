Как одесситам отметить День города: что запланировано в праздничной программе

2 сентября Одесса празднует свой День рождения. В этом году юбилей — 225 лет со дня основания Южной Пальмиры. И, конечно, в честь праздника для одесситов и туристов запланировано множество разноплановых мероприятий. Интересно будет и взрослым, и детям.

31 августа 11.00 — на проспекте Академика Глушко, 2а пройдет праздник «Солнечная Одесса»для жителей Киевского района. Их вниманию будет представлена концертная программа с участием детских и юношеских коллективов района.

11.00 — Одесский зоопарк (ул. Новощепной ряд, 25) проведет экологический праздник «Самый одесский зоопарк». Гостей в этот день ожидает зажигательная игровая программа с аниматорами – морячками, множество конкурсов и познавательная викторина о зоопарке. Для творческих ребят проведут конкурс рисунков на асфальте.

20.00 — на Приморском бульваре открытие Воронцовской колоннады после реставрации. Кроме того, на площади возле памятника архитектуры для гостей будет представлена красочная концертная программа «Fusion Fest». 1 сентября 11.00 — в парке Горького (ул. Генерала Петрова, 17) запланирован праздник для жителей Малиновского района «Одесса в сердце моем». В концертной программе примут участие детские творческие коллективы района. Кроме того, будут организованы выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства и творческие мастер-классы.

12.00 — в парке Победы (проспект Шевченко, 14) состоится праздник для жителей Приморского района «Ах, Одесса!». В программе — концерт с участием творческой молодежи Одессы, а также проведение всевозможных мастер-классов для детей и взрослых.

15.00 — у фонтана на Крымском бульваре (ул. Крымская угол ул. Ак. Заболотного) будет организована концертная программа для жителей Суворовского района.

18.30 — в театре Музкомедии (ул. Пантелеймоновская, 3) состоится культурно-творческая акция «Мост дружбы» при участии коллективов театра Одесской музкомедии и городского театра города Пензеля (Чехия).

20.00 — на Театральной площади (у Оперного театра) в рамках V фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» состоится гала-концерт «Odesa Ballet Gala Classic&Modern». 2 сентября 9.00 — традиционное возложение цветов к памятнику Основателям Одессы.

10.00 — на Приморском бульваре пройдет Фестиваль декоративно-прикладного искусства. Одесситов ждет выставка работ и мастер-классы от победителей городского фестиваля-конкурса «Звездная юность Одессы».

10.00 — на Думской площади будет дан официальный старт торжествам, посвященным Дню рождения города. Одесситов ждет настоящий исторический перформанс.

12.00 — на Аллее звезд (ул. Ланжероновская) откроют новые имена почетных жителей города Одессы.

17.00 — на ул. Адмирала Лазарева пройдет Культурологический проект «Свадьба в одесском дворике».

19.00 — Гала-концерт на Потемкинской лестнице. Хедлайнером вечера станет итальянский оперный певец Алессандро Сафина. Также со сцены поздравят одесситов участники шоу «Голос країни», группа ЦеШо, Арсен Мирзоян и другие. Завершится концерт праздничным фейерверком. 3 сентября 14.30 — в кинотеатре «Родина» (ул. Мечникова, 104) состоится награждение победителей фестиваля-конкурса короткометражных игровых фильмов «Однажды в Одессе».

18.00 — в Летнем театре Горсада пройдет международный чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.

19.00 — в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В.Василько (ул. Пастера, 15) запланировано выступление «Одесской Лиги Смеха». Фото: od.vgorode.ua *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.