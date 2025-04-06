Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», сегодня света не будет по таким адресам:
Центральный РЭС:
- Афанасьева, 2-33, 82;
- Болгарская, 35-70;
- Гранитная, 5-23, 54-134а;
- Запорожская, 20-32а;
- М. Болтенко, 17/19-92;
- Складская, 21;
- пл. Алексеевская, 11, 13;
- пер. Высокий, 1-12/14, 20;
- пер. Вокзальный, 5, 11, 25;
- пер. Товарный, 5-11.
Сообщается, что работы продлятся до 19:00.
Также напомним, что сегодняшний воскресный день, 6 апреля 2025 года, объявлен в Украине Днем траура по жертвам российской террористической атаки в Кривом Роге, где в результате ракетной атаки погибли 19 человек, в том числе 9 детей.