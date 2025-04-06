Отключения света
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Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», сегодня света не будет по таким адресам:

Центральный РЭС:

  • Афанасьева, 2-33, 82;
  • Болгарская, 35-70;
  • Гранитная, 5-23, 54-134а;
  • Запорожская, 20-32а;
  • М. Болтенко, 17/19-92;
  • Складская, 21;
  • пл. Алексеевская, 11, 13;
  • пер. Высокий, 1-12/14, 20;
  • пер. Вокзальный, 5, 11, 25;
  • пер. Товарный, 5-11.

Сообщается, что работы продлятся до 19:00.

Также напомним, что сегодняшний воскресный день, 6 апреля 2025 года, объявлен в Украине Днем траура по жертвам российской террористической атаки в Кривом Роге, где в результате ракетной атаки погибли 19 человек, в том числе 9 детей.

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