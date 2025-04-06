Як повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно», сьогодні світла не буде за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- Афанасьєва, 2-33, 82;
- Болгарська, 35-70;
- Гранітна, 5-23, 54-134а;
- Запорізька, 20-32а;
- М. Болтенка, 17/19-92;
- Складська, 21;
- пл. Олексіївська, 11, 13;
- пров. Високий, 1-12/14, 20;
- пров. Вокзальний, 5, 11, 25;
- пров. Товарний, 5-11.
Повідомляється, що роботи триватимуть до 19:00.
Також нагадаємо, що сьогоднішнього недільного дня, 6 квітня 2025 року, оголошено в Україні Днем жалоби за жертвами російської терористичної атаки у Кривому Розі, де внаслідок ракетної атаки загинули 19 людей, у тому числі 9 дітей.