Отключения света
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Як повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно», сьогодні світла не буде за такими адресами:

Центральний РЕМ:

  • Афанасьєва, 2-33, 82;
  • Болгарська, 35-70;
  • Гранітна, 5-23, 54-134а;
  • Запорізька, 20-32а;
  • М. Болтенка, 17/19-92;
  • Складська, 21;
  • пл. Олексіївська, 11, 13;
  • пров. Високий, 1-12/14, 20;
  • пров. Вокзальний, 5, 11, 25;
  • пров. Товарний, 5-11.

Повідомляється, що роботи триватимуть до 19:00.

Також нагадаємо, що сьогоднішнього недільного дня, 6 квітня 2025 року, оголошено в Україні Днем жалоби за жертвами російської терористичної атаки у Кривому Розі, де внаслідок ракетної атаки загинули 19 людей, у тому числі 9 дітей.

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою