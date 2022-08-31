«еМалятко»: в Одессе возобновили прием документов на получение услуги

Одесский Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) возобновил прием документов на получение комплексной услуги «еМалятко». Об этом информирует департамент предоставления админуслуг Одесского горсовета.

В настоящее время данная услуга доступна:

в роддоме Одесской областной больницы (ул. Академика Заболотного, 26/32);

в роддоме №7 (ул. Космонавтов, 11/13).

В ближайшее время будет возобновлен прием документов на получение комплексной услуги «еМалятко» во всех роддомах города, а также территориальных подразделениях ЦНАПа по адресам:

ул. Косовская, 2Д;

просп. Добровольского, 106.

О том, что такое сервис «еМалятко» и какие услуги он предоставляет, «Одесская жизнь» рассказывала ЗДЕСЬ.