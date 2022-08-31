«еМалятко»: в Одессе возобновили прием документов на получение услуги

Одесский Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) возобновил прием документов на получение комплексной услуги «еМалятко».
Об этом информирует департамент предоставления админуслуг Одесского горсовета.
В настоящее время данная услуга доступна:
- в роддоме Одесской областной больницы (ул. Академика Заболотного, 26/32);
- в роддоме №7 (ул. Космонавтов, 11/13).
В ближайшее время будет возобновлен прием документов на получение комплексной услуги «еМалятко» во всех роддомах города, а также территориальных подразделениях ЦНАПа по адресам:
- ул. Косовская, 2Д;
- просп. Добровольского, 106.
О том, что такое сервис «еМалятко» и какие услуги он предоставляет, «Одесская жизнь» рассказывала ЗДЕСЬ.
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