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Где отключат свет в Одессе 13 февраля?

Где отключат свет в Одессе 13 февраля?

Завтра, в субботу, 13 февраля, одесситов ждет очередное плановое отключение электроэнергии.

По данным компании «Одессаоблэнерго», света не будет по таким адресам:

2-й переулок Александра Невского, 1, 2, 7а, 4/2, 4а, 4/1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7г

С 09:00 до 17:00;

3-й переулок Александра Невского, 2, 3, 3а, 5, 7, 7а

С 09:00 до 17:00;

Александра Невского улица, 1а, 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 21/5а, 21/6, 21/7, 21/8, 5а, 7а, 11а, 3а, 18а, 27а, 27б, 40, 28а, 28б, 9а, 20б, 21/1, 31а, 31а2, 21/2, 32а, 21/3, 33а, 21/4, 34а, 34б, 14а, 39а, 21/5

С 09:00 до 17:00;

Деволановский спуск, 1, 12

С 06:00 до 23:00;

Довженко улица, 10а

С 09:00 до 19:00;

Карантинная улица, 14

С 09:00 до 17:00;

Карантинный спуск, 1

С 06:00 до 23:00;

Китобойная улица, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 70, 74, 92, 413, 36 а, 36в, 20в, 20д, 38а, 19/2, 21/1, 21/3, 19/3, 31б, 22а, 32/1, 33/1а, 46а, 18а, 47а, 472, 34а, 34б, 20а, 20б, 33а

С 09:00 до 17:00;

Ланжероновская улица, 2

С 06:00 до 23:00;

Ланжероновский спуск, 2

С 06:00 до 23:00;

переулок Славы, 7, 8, 8а, 9, 10

С 09:00 до 17:00;

Планетная улица, 38а, 38б

С 09:00 до 17:00;

Польская улица, 7

С 06:00 до 23:00;

Польский спуск, 1, 3, 5, 6а, 7, 9

С 06:00 до 23:00;

Романа Кармена улица, 13

С 09:00 до 19:00;

Черниговская улица, 3а

С 09:00 до 17:00;

Черниговский переулок, 2б, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 5а/1, 6а, 8

С 09:00 до 17:00;

Шевченко проспект, 11а

С 09:00 до 19:00.

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