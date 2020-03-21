Где обследуют и лечат коронавирус у жителей Одессы и области: опорные больницы

В Одессе начал функционировать антикризисный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его возглавил губернатор области Максим Куцый.

На недавнем заседании штаба определили, какие больницы станут опорными в области на время карантина.

Об этом сообщили со ссылкой на соруководителя штаба, бизнесмена Андрея Ставницера в группе организации в соцсетях.

Так, по состоянию на утро 21 марта, известно о четырех клинических больницах, где будут проверять и лечить пациентов с коронавирусом:

1. Одесская областная клиническая больница, ул. Академика Заболотного, 26/32, Одесса

2. Городская клиническая инфекционка, ул. Пастера, 7, Одесса

3. Измаильская городская центральная больница, пр. Суворова, 68, Измаил

4. Черноморская бассейновая больница на водном транспорте, ул. Виталия Шума, 4, Черноморск

При этом в двухэтажном общежити при областной больнице на ул. Заболотного планируют поселить медиков. В штабе думают над тем, кто возьмет на себя их обеспечение едой, средствами защиты и транспорта.

Просят отозваться неравнодушных меценатов и волонтеров. Желающие помочь могут обратиться к старшему в штабе Петру Обухову.

К слову, сейчас в области в условиях карантина работают 176 бригад экстренной помощи.

Конкретно

По всему миру к 21 марта зафиксировано больше 276 тыс. заболевших. Вирус на планете унес жизни 11,4 тыс. чел., из них больше всего, 4032 чел. – в Италии. Около 92 тыс. выздоровели, в том числе и один украинец, самый первый пациент из Черновцов.

В Украине, по состоянию на утро 21 марта, выявлен 41 случай заболеваемости на COVID-19. Официально подтверждено три летальных случая в стране.

В Одесской области, по состоянию на утро 21 марта, на коронавирус проверяют восемь человек. Они находятся в городской инфекционке. Пока ни у кого из обследованных ранее инфекции не нашли.

В тему

В Минздраве призывают оставаться дома и общаться с людьми дистанционно. По прогнозам медработников, пиковой вспышки заболеваемости коронавирусом в Одессе и регионе следует ожидать 23-25 апреля. Согласно последней информации, в МОЗ пока не могут гарантировать, что карантин в стране закончится 3 апреля, как планировалось ранее.

Фото: dumskaya.net

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