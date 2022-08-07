Сколько переселенцев приняли Одесса и Одесская область?

С момента вторжения российской армии 24 февраля 2022 и начала оккупации части территории Украины, в Одесской области зарегистрированы 93575 человек вынужденных переселенцев.

Об этом сообщает издание «Избирком».

Большая их часть обосновалась в самом областном центре. По данным координационного гуманитарного штаба Одесской области, в Одесском районе зарегистрировано 52 тысячи 357 переселенцев причем непосредственно в Одессе 31 тысяча 980 человек.

На втором месте Измаильский район – 12 тысяч 367 человек, из которых 5 тысяч 527 проживают непосредственно в Измаиле. На третьем – Подольский район 10 тысяч 234 переселенца.

Болградский район выбрали для проживания 8 тысяч 159 человек, Белгород-Днестровский – 5 тысяч 330, а Березовский и Раздельнянский – 2 тысячи 967 и 2 тысячи 161 переселенец соответственно.

По состоянию на 3 августа на учет как внутренне перемещенные лица встали 93 тыс. 575 человек, в том числе: — 29 тыс. 157 детей и 3 тыс. 503 человек с инвалидностью.

По данным Координационных гуманитарных штабов при районных военных администрациях за июль 2022 года на территории Одесской области гуманитарную помощь получили 71 тысяча 885 человек.

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