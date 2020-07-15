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В Одесі ДБР повідомило про підозру поліцейському, який зґвалтував неповнолітню дівчину

В Одесі ДБР повідомило про підозру поліцейському, який зґвалтував неповнолітню дівчину

Неповнолітня дівчина познайомилася з підозрюваним наприкінці січня 2020 року, коли до поліції звернулася її матір із заявою про зникнення доньки після чергового конфлікту.

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Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці склали  відносно матері адміністративний протокол, а з її донькою провели бесіду.

11 лютого у денний час інспектор з ювенальної превенції одного з відділень відділу поліції в м. Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області запросив неповнолітню дівчину до себе додому. Правоохоронець шляхом шантажу змусив дівчину вступити з ним в інтимний зв’язок.

18 лютого дівчина, яка на той момент навчалася у 11 класі однієї зі одеських шкіл повідомила свого вчителя про те, що скоїв правоохоронець.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, спільно з Одеським управлінням ДВБ Нацполіції  за процесуального керівництва прокуратури Одеської області, повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої інспектору сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції у м.Одесі.

 

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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