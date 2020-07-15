В Одесі ДБР повідомило про підозру поліцейському, який зґвалтував неповнолітню дівчину

Неповнолітня дівчина познайомилася з підозрюваним наприкінці січня 2020 року, коли до поліції звернулася її матір із заявою про зникнення доньки після чергового конфлікту.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці склали відносно матері адміністративний протокол, а з її донькою провели бесіду.

11 лютого у денний час інспектор з ювенальної превенції одного з відділень відділу поліції в м. Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області запросив неповнолітню дівчину до себе додому. Правоохоронець шляхом шантажу змусив дівчину вступити з ним в інтимний зв’язок.

18 лютого дівчина, яка на той момент навчалася у 11 класі однієї зі одеських шкіл повідомила свого вчителя про те, що скоїв правоохоронець.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, спільно з Одеським управлінням ДВБ Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури Одеської області, повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої інспектору сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції у м.Одесі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.