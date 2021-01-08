Фотофакт: одесское кафе «переквалифицировалось» в магазин

В Одессе некоторые кафе нашли выход из положения во время локдауна и объявили себя магазинами.

Соответствующие фото опубликовал Телеграм-канал «Думская».

На фото представлено кафе «Штрудель» (месторасположение не уточняется), владельцы которого не растерялись и прикрепили на двери заведения табличку с надписью «Магазин».

«Не, а почему бы и нет? – Магазин так магазин», – иронизирует автор публикации.

Как сообщала «Одесская жизнь», с пятницы, 8 января, в Украине и, в частности, в Одессе, начал действовать усиленный карантин. Он введен с целью не допустить распространения в стране новой волны заболеваемости COVID-19, которая может наступить после новогодних праздников. Локдаун продлится до 25 января включительно.

В частности, во время карантина запрещена работа кафе, ресторанов и баров, кроме доставки и заказов на вынос.

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Фото: Телеграм-канал Думская