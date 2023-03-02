Новости Одессы и Одесской области

Будут ли отключать свет в Одессе 2 марта

Будут ли отключать свет в Одессе 2 марта

На сегодняшний день, четверг, 2 марта 2023 года, НЭК «Укрэнерго» не предоставлял ограничения потребления электроэнергии в Одесской области, что позволит не отключать свет жителям нашего региона.

В то же время в компании ДТЭК «Одесские электросети» напоминают, что в результате повреждения сетей «Укрэнерго» в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии.

Узнать графики возможных отключений света по вашему адресу можно по этой ссылке.

Также напомним, что в случае угрозы нанесения ракетных ударов по объектам энергосистемы энергетики могут применить превентивные отключения электричества во избежание серьезных повреждений. Когда угроза минует, электроснабжение будет восстановлено.

Напомним, после масштабной аварии на высоковольтной линии 27 февраля Одессу запитали по временной схеме. Восстановительные работы обещали закончить до конца этой недели.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить