Будут ли отключать свет в Одессе 2 марта

На сегодняшний день, четверг, 2 марта 2023 года, НЭК «Укрэнерго» не предоставлял ограничения потребления электроэнергии в Одесской области, что позволит не отключать свет жителям нашего региона.

В то же время в компании ДТЭК «Одесские электросети» напоминают, что в результате повреждения сетей «Укрэнерго» в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии.

Узнать графики возможных отключений света по вашему адресу можно по этой ссылке.

Также напомним, что в случае угрозы нанесения ракетных ударов по объектам энергосистемы энергетики могут применить превентивные отключения электричества во избежание серьезных повреждений. Когда угроза минует, электроснабжение будет восстановлено.

Напомним, после масштабной аварии на высоковольтной линии 27 февраля Одессу запитали по временной схеме. Восстановительные работы обещали закончить до конца этой недели.