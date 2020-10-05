Финал четырех: клуб из Одесской области стал обладателем Кубка Украины (видео)

В воскресенье в Южном Одесской области определился обладатель Кубка Украины по баскетболу. В финале встретились местный “Химик” и БК “Днепр”.

«Химик» завоевал второй кубок в своей истории. Самым ценным игроком «Финала четырех» признали центрового «химиков» Льюиса Салливана.

Финал сразу четырех Кубков Украины по баскетболу прошел в Южном на минувших выходных. Его участники были определены еще весной, однако из-за пандемии проведение финальных игр было перенесено на осень.

Ранее сообщалось, что во время дружеского матча подрались баскетболисты из Одессы и Тернополя.