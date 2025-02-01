По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 1 февраля, ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), способная влиять на самочувствие людей.

Ученые Центра прогнозирования космической погоды также прогнозируют значительную магнитную бурю с К-индексом 5 — 1 февраля и повторение сильных геомагнитных штормов в течение всего месяца. По их данным, ощутимые геомагнитные возмущения ожидаются: 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 февраля.

В дальнейшем солнечные вспышки, которые могут иметь влияние на Землю пока не прогнозируются, но стоит помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

К-индекс 5 соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей.

Как влияют на нас магнитные бури

Напомним, что магнитные бури могут оказывать значительное влияние на самочувствие, особенно у людей, склонных к метеочувствительности. Среди основных симптомов, которые могут наблюдаться:

повышенная тревожность и стресс: в такие периоды люди могут ощущать необъяснимое беспокойство и раздражительность;



головные боли и мигрени: резкие изменения магнитного поля способны провоцировать приступы головной боли;



перепады артериального давления: люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов особенно уязвимы перед воздействием магнитных бурь;



усталость и апатия: многие отмечают снижение энергии и мотивации в периоды геомагнитных возмущений.



Как уменьшить влияние магнитных бурь